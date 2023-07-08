Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için yayımladığı başsağlığı mesajında “Ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Uğur’un vefatı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.