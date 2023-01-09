Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayi mesajı: '2023 çok mühim gelişmelerin yaşandığı, müjdelerle dolu bir sene olacak'

Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi’nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılı inşallah 7’den 70’e herkesi gururlandıracak, çok mühim gelişmelerin yaşandığı, müjdelerle dolu bir sene olacak" dedi.

Erdoğan, "Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkartıp, tüm dünyaya göstereceğiz. Jet motorlu ve hafif taarruz uçağımız Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma’nın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu’yu da bu yıl hizmete alıyoruz. Anadolu gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA, ilk uçuşunu icra edecek. Özgün helikopterimiz Gökbey’i Jandarma Genel Komutanlığımız kullanmaya başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracat alanında gurur verici bir tabloya şahit olunduğuna dikkat çekti. 20 yıl önce 248 milyon dolar olan savunma ihracatının, 2022 yılında 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdığını ifade eden Erdoğan, "Bundan 5-6 yıl öncesine kadar dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 2 firmamız varken, bugün aynı listede 7 tane firma ile temsil ediliyoruz. İHA, SİHA VE taarruzi insansız hava araçlarının üretiminde ise dünyanın ilk 3,4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Karabağ zaferinden Libya’ya, terörle mücadeleden nokta operasyonlarına kadar geniş bir alanda Türk SİHA’ları elde ettikleri başarılarla savaş yöntemlerini de dünyada değiştiriyor. Bugün silahlı ve taarruzi insansız hava araçlarımız, fırtına obüslerimizle birlikte özellikle sınırlarımız dışından ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin kabusu haline gelmişlerdir. Suriye harekatlarımız sırasında bu iki kabiliyetimizin ne kadar önemli ve kritik rol üstlendiğini bizzat müşahede ettik. Yeni nesil fırtına obüslerimizin de envantere girmesiyle, yani sağında solundaki bu dev eserlerimizle inşallah bu gücümüzü perçinliyor, daha da sağlamlaştırıyoruz" dedi.

"Müjdelerle dolu bir sene olacak"

"Son 20 yılda elde ettiğimiz tüm bu başarıları Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun bir girizgahı olarak görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’ü diğer alanlarla birlikte, savunma sanayisinde de bir dönüm noktası haline getirmekte kararlıyız. Bu alanda 2023 yılı inşallah 7’den 70’e herkesi gururlandıracak, çok mühim gelişmelerin yaşandığı, müjdelerle dolu bir sene olacak" diye konuştu.

"Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu’yu da bu yıl hizmete alıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Milli Muharip Uçağımızı hangardan çıkartıp, tüm dünyaya göstereceğiz. Jet motorlu ve hafif taarruz uçağımız Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma’nın uçuş manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu’yu da bu yıl hizmete alıyoruz. Anadolu gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3 SİHA, ilk uçuşunu icra edecek. Özgün helikopterimiz Gökbey’i Jandarma Genel Komutanlığımız kullanmaya başlayacak. Ağırlığı 11 tonu bulan ATAK-2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Yer gözlem uydusu ile gemilerin konum ve rota bilgilerini toplayacak Kılıçsat Küp uydusunu uzaya fırlatacağız. Denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya, İ sınıfı firkateynlerimizin ilki olan İstanbul ve yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis’de inşallah bu sene envantere girecek. Aynı şekilde hava savunma ve füze sistemlerimizde artık belli bir aşamaya geldiğimizi göreceğimiz bir yıl bizi bekliyor. Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz SİPER hizmete giriyor. Bozdoğan Görüş İçi ve Gökdoğan Görüş Ötesi füzelerimizin ilk teslimatlarını yapacağız. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemini gemilerimize entegre etmeye başlayacağız. Atmaca füzeleri için geliştirilen Turbojet motoru kullanıcılarına teslim edilecektir. Seyir füzesine dönüştürülmüş haliyle Şimşek Hedef Uçağını kullanıma alacağız. Erken İhbar Radar Sistemi Eralp’in teslimatını yapacağız. Aesa Burun Radarını, Akıncı TİHA ve F-16’lara entegre edeceğiz. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA ve Yerli Motorlu VURAN zırhlı araçlarının teslimatına başlayacağız. Tüm bunlarla beraber, irili ufaklı pek çok projemizin başlama, tamamlanma ve teslimat işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yeni nesil fırtına obüsü teslimat töreni ile başladığımız 2023 senesini, milletimize savunma alanında vereceğimiz yeni müjdelerle sürdüreceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin ve yeni nesil fırtınalarla inşallah atışlarınız yüzde 100 isabet kaydetsin. Düşmanlara korku, dostlara da güven versin diyorum".