Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın 28 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek açıklamasına ilişkin “Sinan Bey’in bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlıkla değil. 5.2 oy fazla da olabilir eksik de olabilir. Önemli olan sinerjiyi ortaya çıkarmak. Hiçbir vaadim olmadı. Benim yapımda böyle bir şey söz konusu değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Biz milletimizi kucaklamaya devam edeceğiz. 28 Mayıs’ta biz kazanırsak 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Biz burada kalkıp da sandıkta sen bana oy verdin mi vermedin mi bunu ayrıştıracak halim yok. Önemli olan o akşam sandıktan ne çıkacak. Burada Sayın Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri kazanacak, Londra tefecileri kazanacak. Kendisi söylüyor bunu zaten ben söylemiyorum. Amerikalı şirketler kazanacak. Kaybedenler ise ülkemiz üzerine hesap yapanlar olacak. Bu noktada birlik ve dirliğimize kast edenlere diyorum ki biz fırsat vermememiz lazım. Dergi kapaklarından millete ayar verenleri gördünüz değil mi? Bunların Erdoğan ile ne işi var. Erdoğan’ın onlara bakış açısını gayet iyi bildikleri için bundan dolayı da ‘Erdoğan’ın kaybetmesi lazım.’ Bunu kimler diyor? Aynı zamanda terör örgütleri diyor. Demek ki bunlar terör örgütleriyle aynı yerden ayar alıyorlar. Aynı yerden ayar veriyorlar. Benim milletim onlara gereken cevabı Pazar günü verecektir” diye konuştu.

“Halkımla ben her zaman iç içe oldum”

Hayal kırıklığına uğrayan seçmenlere ilişkin konuşan Erdoğan, “Halkımla ben her zaman iç içe oldum. Muhalefet partilerine gönül veren vatandaşlarımın morallerini de biz bozmadık. Bozmayız da böyle bir derdimiz yok. Bu vatandaşlarımıza hayal kırıklığı yaşatan sadece partinin yöneticileridir. Ne diyorlar ‘cehennemin kapısı’ ‘dipsiz karanlık’ bu kelimeleri her gün kullanan birinin psikolojisinin iyi olması mümkün değil. Bırakın millet dürüst davranmayı sizden öğrenmesin. Benim milletim zaten dürüsttür. Bunlar maalesef toksit ilişki kurdular. Biz pozitif yaklaşım içinde olacağız bunların yaptığını asla yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de parlamento da kadın sayısını arttıran en önemli parti AK Parti’dir”

"‘Kadınların son seçimi’ başlıklı haberlere üzülüyor musunuz?" sorusuna ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, “Türkiye’de parlamentoda kadın sayısını arttıran en önemli parti AK Parti’dir. Bugüne kadar arttırdık ve son seçimlerde şu ankini söylemiyorum bizim parlamentoda 17 kadın milletvekilimiz vardı. Bu seçimde de aynı hassasiyeti gösterdik. En genç kadın milletvekilleri bizim. En genci 24 yaşında. Ve 2 fakülte mezunu. Bunlar şu anda parlamento da gençlerin adeta gençlerin temsilcisi konumunda olacaklar. Biz bir şeyi hep özümsedik. Bir defa kadına şiddeti kesinlikle reddeden bir partiyiz. Kadına şiddet 2 yerden geliyor. Bizim inancımızın değerlerimizin kesinlikle yasaklanmıştır bu. Kadına şiddetti ne tavsiye edebilirsin ne de onun yanında yer alabilirsiniz. Dolayısıyla AK Parti’nin içerisinde mümkün değildir. Kadınlarımız şu anda bu toplumun yarısı olduğuna göre kadınlarımızın da parlamentoda temsil noktasında da bir yerinin olması gerekiyor. Bu ülkede kadınlarımızın ve herbir vatandaşımızın özgür ve eşit bir şekilde yaşamasını sağlayacak adımları zaten biz attık. Bu adımların karşısında sadece CHP’yi buldu. Biz neyi başardıysak CHP’ye rağmen başardık. Onların kadınlarla ilgili söylemlerine bakmayın samimi değiller. Hemen parlamentodaki yapılarına bakacaksınız. Hatırlayın biz başörtüsüne özgürlük düzenlemesini hayata geçirdiğimiz de Kılıçdaroğlu bunun iptali için hemen Anayasa Mahkemesine koştu. Ama şimdi onları inkar ediyor. Çünkü yalandan özgürlükçü pozları kesen Kılıçdaroğlu’nun cemaziyelevvelini biz biliriz. Onu da geçiyorum geçmiş dönem yardımcı konumunda olan bayan biliyorsunuz üniversite kapılarında özellikle kızlarımızın başörtüleriyle ilgili olarak üniversiteye girerken başörtülerini çıkartıp o şekilde alıyorlardı. O odalara da adını ikna odası koymuşlardı. Şimdi bu kadın senin yanındaydı bu odaların kurucusu o. Kızlarımız ne çileler çekti. Benim kızlarım da bu sıkıntıyı yaşadılar. Ben kızlarımdan bir tanesini bir arkadaşımın müdür olduğu okula gönderdim. Bana o zaman batılı başbakanlar derdi ki: ‘Nasıl tuhaf bir şey bu.’ Bunca insanlar, kızlar, mezun oluyorlar ve bunların kimisi doktor, kimisi hukukçu, mühendis biz bütün kapıları açtık. Kadına şiddetin durma noktasına geldiği dönem bizim dönemimizdir. Yapamazlar ümüğünü sıkarız. Bu işin şakası yok” ifadelerini kullandı.

“Kabineyi süratle kurmamız gerekecek”

"Seçimi kazanırsanız pazartesi sabahı ilk yapacağınız icraat ne olacak?" sorusuna ilişkin konuşan Erdoğan, “Her şeyden önce bir defa kabineyi süratle kurmamız gerekecek. Oturup arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yapacağız. İnşallah milletimizin refahını arttıracak ülkemizi büyütecek adımları buradaki beyannamede ne yazıyorsa buradan hareketle atacağız” dedi.

“Benim milletim samimiyet testini çok iyi yapar”

Kılıçdaroğlu’na eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Benim milletim samimiyet testini çok iyi yapar. Bunların yaptığı milliyetçilik halkçılık değil tamamen takiyeciliktir. Benim milletim bunu yutmaz. Daha düne kadar terörist seviciydi bunlar. Teröristleri affeden firarilere kapı açandı. Selo’nun çıkmasını istiyorsanız oyu Kılıçdaroğlu’na vereceksiniz diyen Kılıçdaroğlu değil mi? Bu adam 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu. Onu çıkarmak istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor. Seçim kampanyasının başından beri teröristlerin desteğini aldıkça yüzü güldü. Kandil’dekiler ne diyorlar; ’Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceksiniz’ diyorlar. Oraların desteğiyle yoluna devam eden Kılıçdaroğlu’nu milliyetçi kabul eder mi? Bir defa benim bildiğim milliyetçi dağdakilere şu anda ateş köpürüyor. Dağlar artık pırıl pırıl herkes yaylalara çıkıyor artık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptık. Karşıma CHP’liler çıktı. Dediler ki yani ne için adını bu şekilde koydunuz kendi adını koysaydın. Düşünebiliyor musun? Ben CHP çadırına gidiyorum bana bunu söylüyorlar. Şu anda Kılıçdaroğlu’nun beraber hareket ettikleri ne diyor Suriye’nin kuzeyinde adımlarımızı atacağız. Neyin adımını atıyorsun ya dert başka. Çünkü orada malum ciddi bir noktada Amerika’nın koalisyon güçleri desteğiyle farklı bir şey var. Oralardaki petrol yatakları da bunlara terör örgütlerine mali kaynak” dedi.

“Hiçbir vaadim olmadı”

Sinan Oğan’ın Cumhur İttifakı’na desteğiyle ilgili konuşan Erdoğan, “Sinan Bey’in bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlıkla değil. Şu anda adeta Cumhur İttifakı’nın bir elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. 5.2 oy fazla da olabilir eksik de olabilir. Önemli olan sinerjiyi ortaya çıkarmak. Hiçbir vaadim olmadı. Benim yapımda böyle bir şey söz konusu değildir. Bu Kılıçdaroğlu’nun işi. Pazar gününden sonra devenin kuyruğu kopacak. Bunun hesabını kendi tabanı ona soracak. Burada ortaklar içerisinden de bazı kopuşlar olacak. Biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Terörle mücadelede bir defa bizim attığımız adımları kendisi de paylaşıyor. Bunun yanında Türklük dünyasında olan münasebetler. Mülteciler konusunda da tabi Suriye’nin kuzeyinde bizim briket evler planımız var. STK’lar vasıtasıyla kuruyoruz Katar’ın verdiği destekle de 1 milyon mülteciyi orada iskan edebilecek. Adımları atıldı. bu projeyi görenin ben gitmeyeceğim demesi mümkün değil” dedi.

“Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 388 bin”

10 milyon mültecinin geleceği söylemlerine ilişkin konuşan Erdoğan, “Türkiye’de şu an itibariyle İçişleri Bakanım 4 milyon olduğunu kaç kez açıkladı. Fakat bu adam yalancı ya. Bu adam sirk cambazı. Devletin yetkili kurumları rakam bu diyor o hala kalkıyor 10 milyon diyor geldi bir 10 daha gelecek. Şu anda bizdeki Suriyeli sığınmacı sayısı 3 milyon 388 bin. Tam rakam bu. Ama bunlara kalırsa 10 milyon geldi, diyor. Yapma bu kadar yalancı olamazsın ya” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütleriyle pazarlık yaparsan onlar da senin iradeni bu şekilde ipotek altına alırlar”

HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in yaptığı açıklamalara ilişkin konuşan Erdoğan, “Bunların kendi arasındaki görüşmelerde bir yerde Kılıçdaroğlu’na aba altından sopayı göstermişler demek ki. Kapalı kapılar arkasında kendilerine verdiği sözler de bu arada hatırlatıyorlar. Terör örgütleriyle pazarlık yaparsan onlar da senin iradeni bu şekilde ipotek altına alırlar. Kılıçdaroğlu aslında Selo’nun serbest kalmasını istiyorsanız bize oy vereceksiniz derken açıktan da bunu söyledi zaten. Ya sen kimsin ki kalkıp da yargının verdiği kararın üstüne bir kararla suçluları serbest bırakma vaadinde bulunuyorsun. Adaletin gereği neyse ancak bu olur. Malum Taksim Gezi olaylarının baş aktörlerinden bir tanesi onu da sürekli açıklıyor. Bırakacağım suçu yok onun da diyor. Tamam da Ali kıran baş kesen misin sen” dedi.

“ Kılıçdaroğlu’ndan 3 bakanlık teklifi yapılmış”

"Ümit Özdağ’ın pazarlığı oldu mu?" sorusuna ilişkin konuşan Erdoğan, “Kılıçdaroğlu’ndan 3 bakanlık teklifi yapılmış. Numan Bey’e de özellikle AFAD gibi veya İçişleri Bakanlığı bunun yanında da işte terörle mücadele de atılması gereken adımlar atılırsa kabul edebilirim gibi. Numan Bey de bu akşamki programda açıkladı. Böyle bir teklifi böyle bir talebi olmuş. Cumhurbaşkanımız bu tür tekliflere kapalıdır, demiş Numan Bey de. Biz kesinlikle pazarlık siyaseti yapmayız. Demek ki istediği şey İçişleri Bakanlığı’ydı” diye konuştu.