Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: 'Önce terörsüz Türkiye'ye, sonra terörsüz bölge'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kubbelerinde kutlu fethin yankıları duyulan, kıtaları, denizleri, gönülleri birleştiren bu nadide şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 16 milyon vatandaşımın her birine, Şehr-i İstanbul’un havasını soluyan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bizleri yine muhabbetle bağrına basan, coşkusuyla ümitlendiren genç kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Gençler, edebiyatımızın en büyük deryalarından merhum Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul’u "Aşkın Şeref Diyarı" olarak tarif ediyor. Biz de İstanbul’a olan derin aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihi yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen İstanbul’umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Denizle toprağın visale erdiği bu muhteşem şehri yeşilin bin bir tonuyla, ağaçlarla, bahçelerle, renk renk çiçeklerle donatmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni millet bahçemizle şehrimize nefes aldıracak, İstanbul’un çehresini güzelleştirecek, dev bir eseri daha milletimize kazandırmış olacağız. Çevre Bakanlığımızı, TOKİ’mizi, yüklenici firmamızı, işçisinden mimar ve mühendisine şehre imzamızı attığımız bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin İstanbul’umuz ve ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Daha nice eserleri, nice hizmetleri İstanbul’umuzla, 81 vilayetimizin tamamıyla buluşturmayı Mevla bizlere inşallah nasip eylesin diyorum. Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de ruhu vardır. Tabiatıyla, mimari dokusuyla, kültürel zenginliği ve tarihi kimliğiyle şehirler yaşayan varlıklardır. Şehirlerde insanı okursunuz, maziyi görürsünüz, bugünü anlarsınız. Merhum Nurettin Topçu üstadımız bu gerçeği şöyle dile getirmiştir: "Bir belde bir manadır. Şehir bir insandır. Onda bir insan çehresi görünür, bir ruh saklanır, bir kalp çarpar" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ruhu, bu kalbi, bu çehreyi Bağdat’tan Kahire’ye, Üsküp’ten Bursa’ya, Semerkant ve Buhara’dan Beyrut’a medeniyet bahçemizin her köşesinde çok net bir şekilde görebilir, duyabilir, hissedebilirsiniz. Yine bizim medeniyet tasavvurumuzda insanı şehir, şehri de insan olmadan tahayyül edemezsiniz. Bunlar iç içe geçmiş, birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır. Biz şuna inanıyoruz; sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir ama asıl olan insandır, insan. Bir şehri şehir yapan, orada yaşayanların huzuru ve güvenliğidir. İnsan, yaşadığı yere bir değer katıyor, en azından aldığı kadarını şehrine geri veriyorsa şehrini mamur ediyor demektir. Eğer kişi yaşadığı şehri sadece tüketiyor, sadece kirletiyorsa o kişi şehrine ihanet ediyor demektir. Merhum Turgut Cansever’in söylediği gibi, "Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil inşa ettiğiniz şehri tahrip eder." İşte bunun için ecdat asırlar boyunca bir yandan şehirleri imar ederken, diğer yandan da nesilleri inşa etmiştir" diye konuştu.

Ecdadımızın inşa ettiği, yaşadığı, ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde imar etmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem İstanbul’u hem de diğer illerimizi mamur ediyor, eksiklerini gideriyor, yatırımlarımızla sorunlarına çözüm buluyoruz. Bu konuda asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul’umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. Şunu herkes bilsin ki, İstanbul bizim gözbebeğimizdir. Şunu herkes bilsin ki bu aziz şehrin bir fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil. Bu anlayışla tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber etmiş durumdayız. Ana muhalefet meydanlarda içi boş slogan atarken, biz İstanbul için, sizler için, 86 milyonun tamamı için koşturuyoruz. Güvenli ve konforlu yeni yapılarla, millet bahçelerimizle, kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizle İstanbul’un güzelliğini ortaya çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

Her hafta yeni bir yatırımın, proje ve eserin müjdesini verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta halkımızda büyük heyecan uyandıran yüzyılın konut projesinin tanıtımını yaptık. Ülkemiz genelinde tam 500 bin konut inşa edeceğiz. Bunlardan 100 bin tanesi İstanbul’umuzda yapılacak. 81 ilimizin her birine depreme karşı dirençli, modern ve konforlu toplam 500 bin konut kazandıracağız. Yetmez, İstanbul’da yüksek seyreden kira fiyatlarının hepimiz farkındayız. Bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir projeyi devreye alıyoruz. TOKİ eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul’da kiraya vereceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız. Şunu da ifade etmek isterim; biliyorsunuz geçen hafta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldık. Allah’a hamdolsun herhangi bir can kaybımız olmadı ama bu deprem bize afetlere hazırlık meselesinin aciliyetini tekrar hatırlattı" dedi.

Kentsel dönüşüm konusunun asla ihmale gelmeyeceğini bir kez daha gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet, belediye, vatandaş el ele verip, bu işi süratle halletmek durumundayız. Diğer türlü, sırf tedbirsizlik dolayısıyla yüreklerimize yeni ateşler düşmesine engel olamayız. İstanbul’a hizmet etmek dert işidir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerin milletleri hangi hizmeti alıyorsa, kendi insanımıza onlardan daha iyi hizmet götürmenin derdindeyiz. Millet bahçelerimiz, esas siyasetin en güzel örneklerindendir. Bu güne kadar 36 milyon 560 bin metrekare yeşil alana sahip, 313 millet bahçemizi, 81 ilimizdeki vatandaşımızın hizmetine sunduk. 45 milyon 272 bin metrekarelik alanı kapsayan 231 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Sadece İstanbul’da, 34 millet bahçemizin yapımını tamamladık, 22 millet bahçemizin de inşaatı sürüyor. Biliyorsunuz 6 Şubat depremlerinde toplanma alanlarının önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Burası aynı zamanda afet anlarında yüz binlerce vatandaşımızı ağırlayan bir toplanma merkezi olarak da hizmet verecek. Afet yönetim merkezinin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek. Tam donanımlı hastaneden tıbbi yardım malzemeleri lojistiğine, bakım ve ihtiyaç odalarından aşevlerine kadar afet anında ihtiyaç duyulan her şey evet, burada millet bahçemizde olacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz ayrıca çok önemli bir sağlık tesisine de ev sahipliği yapıyor. Korona virüs salgını döneminde 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak devreye aldığımız acil durum hastanemiz burada hizmet veriyor. Bu hastanemiz kovidle mücadelede çok önemli bir işlev görmüştü. Daha sonra restorasyona alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin büyük bir kısmı da Yeşilköy’e, buradaki hastanemize taşınmıştı. İnşa faaliyetleri devam eden Cerrahpaşa Hastanemizin eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri hemen yanı başımızda verilmeye devam ediyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mensuplarıyla birlikte hasta yakınlarımız da Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizden yararlanma imkanı bulacak" şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında ise ‘Terörsüz Türkiye’ adımına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize hizmetlerimiz sadece yollarla, binalarla, bugün burada olduğu gibi çevre projeleriyle sınırlı değil. İktidar ve ittifak olarak en büyük yatırımı milletimizin kardeşliğine yapıyoruz, Türkiye’nin güvenliğine yapıyoruz. Cumhur İttifakı olarak bundan bir sene önce başlattığımız terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Tahrikler karşısında galeyana gelmedik. Şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetlerini gözettik. Özellikle bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmamaya itina gösterdik. Süreci herhangi bir yol kazası yaşanmadan bugünlere başarıyla getirdik. Münfesih terör örgütü, geçtiğimiz günlerde silahlı unsurlarını ülkemizden çekmekte ve sınır hattından uzaklaştırmakta olduğunu açıkladı. İlgili birimlerimiz sahadaki gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kurulan komisyon, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak perşembe günü Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız komisyonu bilgilendirdi. Biz de külliyemizde DEM Parti heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olan işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sadece sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu yeni bir dönemi mutlaka başlatacağız. Bunda sonuna kadar kararlıyız. Önce terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız. Tüm bu stratejik adımları atarken elbette şu gerçeğin de bilincindeyiz: Hedefe yaklaştıkça hem yükümüz ağırlaşıyor hem de süreci kundaklamaya dönük çabalar yoğunlaşıyor. Türkiye’nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ’cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar. Milletimizi tedirgin etmek, şehit yakınlarımızı huzursuz etmek, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla ellerinden geleni yapıyorlar. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanlarıyla harcı karılan Cumhur İttifakı’nın birliğini, beraberliğini ve insicamını bozmak. Fakat muvaffak olamayacaklar. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız" diye konuştu.