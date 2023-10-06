Cumhurbaşkanı Erdoğan, delege kartını aldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi delege kartını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, delege kartını aldı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi öncesi delege kartını aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi delege kartını aldı. AK Parti Genel Merkezi’nde kongre kartını teslim alan Erdoğan, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.