Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yaptı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 26.04.2022 21:03
  • Güncelleme: 26.04.2022 23:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile iftar yaptı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dini azınlık temsilcileriyle iftar yaptı. Beştepe’deki iftar programına Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Musevi Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaat Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş, Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu katıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

2
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

3
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

4
Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

5
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

6
Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

DAHA FAZLA
Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı