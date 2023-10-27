Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı 2 saatlik görüşmenin ardından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yaptığı 2 saatlik görüşmenin ardından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında katliama dönüşen saldırıları, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden ayrıldı.