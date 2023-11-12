Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aksay’ı ziyaretinde çekilen fotoğraf, Erdoğan Dijital Medya hesabından paylaşıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman