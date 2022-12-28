Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili, 'Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili, 'Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili, 'Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak' dedi.
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili, “Bu düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına ulaşacak. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak” dedi.