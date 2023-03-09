Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te esnafı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih’te esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Kemal Coşkun için Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ardından törenden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada çocuklara oyuncak dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.