Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’yi Ankara’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’in Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye uygulanan ablukayı kabul etmediklerini belirterek, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.