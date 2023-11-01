Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Hamalainen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Hamalainen'i kabul etti
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Hamalainen’in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman