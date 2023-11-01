Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Hamalainen'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Hamalainen’in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.