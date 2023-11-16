Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeli hastaları hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi için Ankara’ya getirilen Gazzeli hastaları hastanede ziyaret etti.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin İsrail tarafından bombalanması sonucu kullanılamaz hale gelmesinden dolayı Türkiye ile Mısır koordinasyonda 27 Gazzeli kanser hastası tedavi için Ankara’ya getirildi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Gazzeli hastaları ziyaret etti.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan da tedavileri devam eden hastaları ziyaret eden Erdoğan’a eşlik etti.

Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.