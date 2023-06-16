Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde karne törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde karne törenine katıldı. Erdoğan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde karne törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi’nde karne törenine katıldı. Erdoğan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Vaniköy Camii’nin açılışının ardından Haydarpaşa Lisesi’ne geçti. Karne töreninde öğrencilere karnelerini dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra öğrenciler tarafından imal edilen ve TEKNOFEST’te üçüncülük elde eden robotu yakından inceleyen Erdoğan, robot hakkında bilgi aldı.