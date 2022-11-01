Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen samimi görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile büyüyen küresel krizin iş dünyasına etkileri ele alınırken, Türkiye’nin bu süreçte dünyadan pozitif ayrıştığına dikkat çekildi. Ülkelerin siyasi ve ekonomik buhrana sürüklendiği günümüzde, yaklaşan seçimlerle birlikte Türkiye’nin de kritik bir dönemece girdiğini belirten İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ören, medyanın üstlendiği tarihi sorumluluğa vurgu yaptı.

Ören, Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber gibi ülkemizin önemli medya kuruluşlarını bünyesinde bulunduran İhlas Medya’nın, gerçekleri halka aktarmadaki cesur ve kararlı duruşuyla milletimizin milli menfaatlerinin yanında olduğunu kaydetti.