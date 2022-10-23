Cumhurbaşkanı Erdoğan, ILC heyetini kabul etti

Memur-Sen’in ev sahipliğinde 25 milyon emekçiyi temsil etmek adına Avrasya bölgesinden 25 ülkeden 33 konfederasyonun imzasıyla kurulan Uluslararası Emek Örgütü heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabul töreninde emek camiasının uluslararası alanda temsilinin önemine vurgu yapıldı.

Emek ve hak mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdüren Memur-Sen’in çağrısıyla İstanbul’da bir araya gelerek kurulan International Labour Confederation (ILC) heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya beşten büyüktür” sloganına vurgu yaparak, Birleşmiş Milletler’in mevcut yapısındaki aksamanın Ukrayna savaşı ile bir kez daha görüldüğüne dikkat çekti. Türkiye’nin geçmişten günümüze kadar mazlum ve emekçilerin hakları için verdiği mücadeleyi tüm dünyanın gördüğünü ifade eden Erdoğan, bu bağlamda Memur-Sen’in ev sahipliğinde kurulan emek örgütünün de ortaya koyduğu düşünce yapısını önemsediklerini ve destek verdiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Uluslararası Emek Örgütü’nün iyi çalışılmış, iyi analiz edilmiş bir örgüt olduğuna dikkat çekerek, bu örgütlenme modelinin dünya sisteminin yaşadığı krize çözüm olabilecek bir örgütlenme modeli olduğuna ve bu modeli desteklediklerine vurgu yaptı.

“Gururlu ve heyecanlıyız”

Kabulde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kurulan konfederasyon ile Avrasya bölgesinde 25 milyon emekçinin temsilinin güçleneceğini dile getirerek, Memur-Sen olarak uluslararası bağlamda böylesine büyük çaplı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Yalçın, dünyadaki gelir adaletsizliğine ve tüketime dayalı oluşturulan kültür ikliminin olumsuzluklarına dikkat çekerek, Uluslararası Emek Konfederasyonu’nun emeğin ve emekçinin hakkını sonuna kadar savunacağını ve ortaya koyulan kararlılık ve mücadele ile yıllardır kanayan bu yaraya parmak basacaklarını söyledi.

Emek kavramının önemine vurgu yapılan görüşmede, sendikal alandaki sorunların uluslararası çerçevede de benzer olduğuna dikkat çekilerek, emeğin ve emekçinin korunması adına atılan bu büyük adımın dünya genelinde büyüyerek gelişimini sürdüreceğine vurgu yapıldı.

Kabul töreninde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve ILC Genel Sekreterliği’ne seçilen Mehmet Emin Esen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye takdiminde bulundu. Memur-Sen’in çağrısıyla 25 ülkeden 33 konfederasyonun katılımıyla Uluslararası Emek Örgütü (ILC) kuruldu. Kuruluşu deklare etmek için gerçekleştirilen Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi’ne ise 33 ülkeden 43 konfederasyon ve 4 bölgesel emek örgütü katıldı.