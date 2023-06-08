Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buğday fiyatı açıklaması Edirneli üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday fiyatı Edirneli çiftçileri memnun etti.

Türkiye’nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya’da buğday hasadı için geri sayım başladı. Türkiye’nin en önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday fiyatı Edirneli çiftçileri sevinirdi.

Birçok ürünün hammaddesi olan ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası stratejik öneme sahip ürünlerin başında gelen buğday için Trakyalı çiftçiler bu yıl verimlerin çok iyi olduğu belirtti.

Türkiye’nin tarımını önemli ölçüde karşılayan Edirne’de çiftçiler dönüm başına ortalama 500 ile 700 kilogram arasında verim alarak rekolte beklendiklerini ifade etti.

“Verimlerin çok iyi olacağını tahmin ediyoruz”

Açıklanan buğday ve arpa fiyatlarının makul olduğunu ifade eden Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, bu sene tüm satış yapılan yerlerden vatandaşlara prim alma imkânı sağlandığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımız Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatlarını açıkladı. Buğdayda 8 bin 250 lira, artı bin lira prim, arpada da 7 bin lira, artı 500 lira prim olarak açıklandı. Geçen yılla göre prim arasındaki en önemli fark ise geçen yıl sadece Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aldığı mallara prim uygulandı. Bu sene ise tüm satış yapılan yerlerden vatandaşlara prim alma imkânı sağlandı. Fiyatlara da bakıldığında verilen fiyatların makul olduğunu düşünüyorum. Toprağın yapısı aldığı yağış miktarına göre şekillenecektir. Ama şunu söyleyebiliriz, çok yağışlı bir seneydi ürünlerde tam zamanında yağışları da aldı. Verimlerin çok iyi olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“Edirne’de lisanslı depolarda 22 bin ton geçen yıldan aktarılan buğdayımız var”

Her geçen günde Türkiye genelinde de rekoltenin yüksek olacağı açısından açıklamalar yapıldığını söyleyen Başkan Öztürk, “Tabi üretici açısından biraz daha yüksek beklenti olabilir alıcı açısından da bu fiyat yüksek gelebilir ama an itibariyle maliyetlere bakıldığında verilen fiyat bence makul. Trakya’da hasat dönemi önümüzdeki ay itibariyle bayram sonrası başlayacaktır. Bununla ilgili olan kısımda lisanslı depolar başta olmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve özel sektörler alım yapmaya başlayacak. Şuanda geçen yıldan kalan mallar var, depoların büyük bir kısmı geçen yıldan kalma mallar ile dolu. Örnek verirsek Edirne’de lisanslı depolarda 22 bin ton geçen yıldan aktarılan buğdayımız var. 40 bin ton ise bizim yerimiz, boşluğumuz var. Rutubetler, biçim zamanı geldiğinde bizim alacağımız seviyelere geldiğinde, bizim alacağımız seviyelere gelir gelmez alımlara başlayacağız. Ben tüm üreticilerimize ve tüm ülkemize bol bereketli hayırlı harmanlar olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz”

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı Köyü’nde çiftçilik yapan Mustafa Hatipoğlu, açıklanan fiyatlardan çok memnun olduğunu ve dönüm başına 700 kiloya kadar verim beklediklerine değinerek, “Şu anda açılanan fiyatlardan dolayı çok memnunuz. Köyde konuştuğumuz arkadaşların hepsi de çok memnun. Allah bize toplamayı ve satmayı nasip eylesin. Bizim beklediğimiz verimler 500, 600 ve 700 kiloya kadar buğday biçeriz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel fiyat verdi ve bizi memnun etti. Destekleme ile birlikte 9 bin 250 lira çok iyi fiyat 500, 600 kilo buğday biçtiğimizde çok güzel rakamlar alırız ve iyi kar elde ederiz” şeklinde konuştu.

“Bu sene verimlerde çok güzel”

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı Köyü’nün muhtarı olan Arif Aykaç, aynı zamanda çiftçilik de yaptığı vurgulayarak, “Açıklanan rakamlar beklediğimiz fiyatlardı. Bizde zaten o civarda fiyat bekliyorduk. Bizi çok menün etti. Bu sene verimlerde çok güzel. Buğdaylarımız ve ayçiçeklerimiz çok iyi görünüyor. Cenabı Allah toplamayı nasip etsin inşallah. Topladığımız takdirde de yüce Allah bize bolluk verecektir. Verimin yanında fiyatlarda çok iyi. Eğer 5 kilo buğday almışsak bunun yüzde 50’si masrafa gider geri kalanı kardır. Katiyen çiftçi kazanmıyor diye bir şey yok. Çiftçi buradaki 1 buçuk aylık çalışmasıyla kazancı bir memurun 3 katına çıkar. Kim olursa olsun 3’te biri masraftır, 3’te ikisi ise kardır” ifadelerini kullandı.