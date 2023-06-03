Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde Türk Yıldızları şov yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenleri için Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreninde Türk Yıldızları şov yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenleri için Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenleri çerçevesinde Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.”