Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hocası Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a vefa günü

Bursa’da ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenlendi. Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Karaman’ın kaleme aldığı "Dert Söyletir Aşk Ağlatır" kitabı tanıtıldı. Karaman’ın kaleme aldığı eserlerden oluşan ilahi albümü katılımcıların beğenisine sunuldu. Çok sayıda davetlinin katıldığı programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telgraf gönderdi.

Bursa’da ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenlendi. Yıldırım Belediyesi tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkarılan, Hayrettin Karaman’ın kaleme aldığı "Dert Söyletir Aşk Ağlatır" kitabı tanıtıldı. Programda, güftesi Karaman’a, bestesi musikişinas Mehmet Kemiksiz’e ait özel ilahi albümü katılımcıların beğenisine sunulurken, ilahi olarak bestelenen 13 şiir için 13 ayrı ebru sanatçısının hazırladığı eserler sergilendi. Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Mustafa Yavuz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telgraf gönderdi

Vefa programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği telgraf okundu. Telgrafında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a, Prof. Dr. Hayrettin Karaman için düzenlenen vefa gecesine daveti için teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş birisidir. Muhterem hocamız karşı karşıya kaldığı tüm zorluklara rağmen hikmet dolu yazılarıyla, makaleleriyle, sohbetleriyle bizlerin gönül dünyasını aydınlatmıştır. İslam fıkhından Müslümanların soru ve sorunlarına güncel çözüm yolları arayan içtihat kapısını açık tutmak için mücadele eden hocamızın bilinirliği bu yönleriyle ülkemiz sınırlarının ötesine ulaşmıştır. Ayrıca imam hatip neslinin yetişmesinde ilk imam hatip mezunlarından biri olarak hocamızın değerli emeği vardır. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamıza Rabbimden sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Hocam olması dolayısıyla da kendisine ayrıca saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, programa iştirak edenleri en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

“Hayrettin Hocamız bizim için bir ufuk olmuştur”

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da Hayrettin Karaman ile aynı asırda yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Fakülte yıllarımızda, imam hatip okullarımızdan itibaren hem sözüyle, hem eseriyle hem de duruşuyla kendisinden hep müstefid olduğumuz muhterem hocamız. İmam hatip okullarının ve bir nesil davası için kendisini adamış ve her zaman bize ufuk göstermiş bir hocamız. Hayrettin Hocamız bizim için bir ufuk olmuştur. Rabbimiz ondan daha çok istifade etmeyi nasip eylesin. Biz sizi çok seviyoruz." diye konuştu.

“Hocamıza bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödeme gayreti içindeyiz”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da böyle bir etkinliği düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını anlatarak, "Fıkıh, hadis, tefsir, edebiyat, beşeri hayata dair meseleler gibi pek çok alanda eserler veren, nice müşkül meseleyi, çağın getirdiği problemlere çözüm üreten, sohbetleri ve şiirleriyle sayısız gönle dokunan Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamıza bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödeme gayreti içindeyiz. Ömrünü ilme adayan Hayrettin Karaman hocamız ilme ve düşünce dünyamıza birçok katkı sağlamıştır. Öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetleri ile binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Sadece ilmi kimliğiyle değil vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş bir isimdir" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman da kendisi için böyle bir program düzenlenmesinde emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür etti. Program çerçevesinde ayrıca "İlme adanmış bir ömür, Hayrettin Karaman’a vefa paneli" düzenlendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gecenin anısına Prof. Dr. Hayrettin Karaman’a hat işlemeli tablo hediye etti.