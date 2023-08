Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın su tasarrufu çağrısına Sakarya'dan yanıt:

TAKİP ET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı su tasarrufu çağrısının ardından örnek projeleri ve yürüttüğü doğru su politikaları ile su tasarrufu konusunda Türkiye’nin önde gelen belediyelerinden olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yürütülen su çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 21 Ağustos Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı su tasarrufu çağrısının ardından yürüttüğü doğru su politikaları ile su kaynaklarındaki son durumu kamuoyuyla paylaştı. Son yılların en sıcak yaz aylarının yaşanması ve dünyanın her yerinde hissedilen kuraklık tehlikesi ile mücadele çerçevesinde kaynakların korunması için aralıksız şekilde çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ihtiyaç halinde yeni su kaynaklarını da vatandaşların hizmetine sunuyor. Kurum olarak suyun bir damlasının dahi israf edilmemesi için büyük bir çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Yüce, su kullanımı konusunda vatandaşlardan da hassasiyetli davranmalarını beklediklerini belirtti.

Geçtiğimiz yılların ortalamasına göre artan su kullanımı ve aşırı sıcakların etkisine rağmen Sapanca Gölü seviyesi yürütülen çalışmaların neticesinde 31,99 seviyelerinde. Sapanca Gölü’ne alternatif olarak hayata geçirilen su kaynakları ve şehirde aralıksız yürütülen kayıp kaçak önleme çalışmaları göl seviyesinin tahmin edilen seviyenin üstünde olmasını sağladı. Bugüne kadar Sakarya için atılan adımlarda çevreci belediyecilik anlayışından asla ödün vermediklerini belirten Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı su tasarrufu çağrısı ülkemiz ve tüm dünya için çok önemli bir çağrıdır. Geleceğimize miras bırakacağımız su kaynaklarımızı bugün koruyamazsak dünya maalesef yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacaktır. Yaşamın en önemli parçalarından biri olan suyumuzun bir damlasını dahi israf etmemek ve yeni kaynakları en doğru şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için biz kurum olarak gerekli çabanın üstünde bir çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Darıçayırı Barajı Sakarya’nın yeni kaynakları arasında yer alacak

Başkan Yüce, “Gelecek vizyonu olan ve attığı doğru adımlarla ülkenin her alanda şahlanmasını sağlayan bir lidere yakışır şekilde belediyecilik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede ülkemizin ve şehrimizin su geleceğini düşünerek Sakarya’ya yeni bir baraj daha kazandıracağız. Sakarya’nın su ve enerji kaynakları arasında yer alacak 3 Milyar TL’lik Darıçayırı Barajı’nın saha çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız. Hayata geçirdiğimiz Akçay Barajı’nda ise su ve enerji üretimi aralıksız şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

Sapanca Gölü tahminlerin üzerinde bir seviyede

Başkan Yüce, “Su konusunda yürüttüğümüz doğru politikalarla bugün Sapanca Gölümüz tahminlerin üzerinde bir seviyede. Bu seviyede olmasının sebepleri ise; suyun yolculuğunu son teknoloji cihazlarla an be an takip etmemiz, yenilenen hatlar ile kayıp kaçağa geçit vermememiz ve yağmur sularını güçlü altyapımız sayesinde eksiksiz şekilde değerlendirmemiz gibi çalışmalar yer alıyor. Fakat hava sıcaklıkları en etkili şekilde kendini hissettirmeye devam ediyor. Biz ne kadar aralıksız şekilde çalışarak su kaynaklarımızı korumaya çalışsak da en etkili yöntem tasarruftur. Bu sebeple vatandaşlarımızdan suyumuzu en tasarruflu şekilde kullanmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.