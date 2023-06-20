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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi’ni kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Al-Lachmawi’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.