Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'ni kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi’ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Irak Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Al-Lachmawi’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.