Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’ne katılan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti Ankara Spor Salonu’nda kabul etti.