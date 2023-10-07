Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'yi kabul etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi’ne katılan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ve beraberindeki heyeti Ankara Spor Salonu’nda kabul etti.