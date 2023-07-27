Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh'i kabul etti
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Habibollahzadeh’in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.