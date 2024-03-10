Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yeni metro hattının test sürüşünü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında vatman koltuğuna oturup test sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yeni metro hattının test sürüşünü yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nın açılışında vatman koltuğuna oturup test sürüşü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış törenine katıldı. Açılış öncesi trenin vatman koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşü gerçekleştirdi.

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