Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson’un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.