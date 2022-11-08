Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson’un ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.