Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı (ENI) Başkanı Claudio Descalzi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı (ENI) Başkanı Claudio Descalzi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb