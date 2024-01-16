Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.