Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen karşılama töreninin ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile Vahdettin Köşkünde baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç görüştü
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen karşılama töreninin ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile Vahdettin Köşkünde baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in Vahdettin Köşkünde ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç görüştü