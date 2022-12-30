Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen karşılama töreninin ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile Vahdettin Köşkünde baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen karşılama töreninin ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile Vahdettin Köşkünde baş başa görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in Vahdettin Köşkünde ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.