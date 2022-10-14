Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hammed Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. İki lider basına kapalı bir şekilde görüşme gerçekleştirdi. İki lider Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.