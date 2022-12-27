Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Kazakbaev’in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i kabul etti