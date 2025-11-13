Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Erhürman’ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Erhürman’a protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erhürman’ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı. Erhürman, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba asker’ diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Erhürman, merdivenlerde Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Erhürman, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.