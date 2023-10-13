Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul'da bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul’da bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul’da bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile Mabeyn Köşkü’nde görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.