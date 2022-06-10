Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte Ankara'ya giden İBB meclis üyeleri, Erdoğan'ın düzenlediği toplantıya katıldı. Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, İBB meclis üyeleri Filiz Güler, Celalettin Yazıcı ve Sami Barlas da toplantıya katılanlar arasındaydı. Bozoğlu, Güler, Yazıcı, Barlas; toplantıdan sonra İl Başkanı Kabaktepe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. İlçe Başkanı Bozoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ziyaretle ilgili şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Beştepe ‘de Milletin evinde İl Başkanımız ve Silivri İBB Meclis üyelerimizle beraber ziyaret ettik. Liderimizin izinden her gün, azmini ve inancını yeni baştan tazeleyen AK Parti Teşkilatı olarak, 2023 ve 2024 ‘e emin adımlarla ilerliyoruz."