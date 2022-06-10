Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı yöneticileri ve Meclis Üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlediği toplantıya katıldı

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  • 10.06.2022 02:43
  • Güncelleme: 10.06.2022 02:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, İBB meclis üyeleri Filiz Güler, Celalettin Yazıcı ve Sami Barlas da toplantıya katılanlar arasındaydı. Bozoğlu, Güler, Yazıcı, Barlas; toplantıdan sonra İl Başkanı Kabaktepe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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İlçe Başkanı Bozoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ziyaretle ilgili şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Beştepe ‘de Milletin evinde İl Başkanımız ve Silivri İBB Meclis üyelerimizle beraber ziyaret ettik. Liderimizin izinden her gün, azmini ve inancını yeni baştan tazeleyen AK Parti Teşkilatı olarak, 2023 ve 2024 ‘e emin adımlarla ilerliyoruz."

SHA Editör
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