Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'i kabul etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i kabul etti. İki liderin görüşmesi Vahdettin Köşkü’nde 15.30 sıralarında başladı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman