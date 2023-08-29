Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli’nin Beytepe’deki konutunda bir araya geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konutunun önünde karşıladı. Erdoğan ile Bahçeli’nin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Erdoğan, Bahçeli ile bu yıl içerisinde 9 defa görüştü. İki lider, en son 13 Temmuz’da Beştepe’de bir araya gelmişti.