Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

MHP lideri Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık 50 dakika sürdü. Ziyarette Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aracına kadar uğurladı.

Erdoğan, Bahçeli’nin konutundan ayrıldıktan sonra kendisine ilgi gösteren vatandaşlara selam verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti