Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konutunun önünde karşıladı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile bu yıl içerisinde 7 defa görüştü.