Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi İşte destek kapsamındaki cihazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üniversite öğrencilerine ÖTV’siz piyasa değeri 9 bin 500 TL’yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 TL destek vereceğini açıklamıştı. Türkiye’de bu kapsama 12 markada 45 model cep telefonu ve 4 markada 15 model bilgisayara giriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından üniversite öğrencileri için teknolojik cihaz müjdesi vermişti. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamaya göre, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonlarını ve bilgisayarları ÖTV ve KDV ödemeden alabilecek. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanacak. Yıl sonuna doğru Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygulama yönetmeliği yayımlaması planlanıyor. Kampanyaya hangi modellerin gireceğini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) belirleyecek.

Belirtilen fiyatta olan cihazlar için 5 bin 500 TL destek verecek. Detaylar ilgili bakanlıklar tarafından açıklanacak. Türkiye’de bu fiyat aralığında olan cihazları derlendi. Türkiye’de bulunan telefonlarda bu fiyata uygun 12 markada toplam 45 model alınabilirken bilgisayarlarda ise 4 markadan 15 model yer alıyor.

