Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Stoltenberg arasındaki görüşme saat 14.00’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde başladı. Görüşmede bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle İsveç’in NATO üyeliği konusunun masaya yatırılacağı öğrenildi.