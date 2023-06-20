Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Peru Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Diaz’ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.