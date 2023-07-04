Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile iş insanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.