Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın Bilecik’te yaşayan babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın (31) şahadet haberi Bilecik’teki ailesine geçtiğimiz gece verilmişti. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak’ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan’ın evlerine de dev Türk bayrağı asılırken, çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı baba Ali Ongan’a başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.