Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor. Görüşme sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul ediyor. Görüşme sürüyor.

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Yaklaşık yarım saat önce başlayan görüşme devam ediyor.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs