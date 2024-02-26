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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 'Bu hatla şehrin ulaşımına nefes aldıracağız. Bütün binalar, surlar yıkık dökük bunları biz yapacağız. Bu hattın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem hatt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 'Bu hatla şehrin ulaşımına nefes aldıracağız. Bütün binalar, surlar yıkık dökük bunları biz yapacağız. Bu hattın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem hatt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Bu hatla şehrin ulaşımına nefes aldıracağız. Bütün binalar, surlar yıkık dökük bunları biz yapacağız. Bu hattın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'daki raylı sistem hattının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. İstanbul'da 5 yıl boşa geçti. Kentte yeni projeler yapmadılar, yapamazlar, biz yine yapacağız dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı’nın açılışında yaptığı konuşmada, "Bu hatla şehrin ulaşımına nefes aldıracağız. Bütün binalar, surlar yıkık dökük; bunları biz yapacağız. Bu hattın hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul’daki raylı sistem hattının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. İstanbul’da 5 yıl boşa geçti. Kentte yeni projeler yapmadılar, yapamazlar, biz yine yapacağız" dedi.