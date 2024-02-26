Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattında ilk sürüşü yaptı.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda siyasi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesi vatman koltuğuna geçerek ilk sürüşü gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından törenin yapılacağı alana geçti.

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