Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Somali heyeti de yer aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman