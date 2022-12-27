Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Dissanayake’nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti