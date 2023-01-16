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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası açılışında, 'Faşizmin kol gezdiği karanlık yıllarda Şule Yüksel Şenler gençlerimize özgüven aşılamıştır. Üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın acılarını dindirdik. Darbe dönemi düze
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası açılışında, 'Faşizmin kol gezdiği karanlık yıllarda Şule Yüksel Şenler gençlerimize özgüven aşılamıştır. Üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın acılarını dindirdik. Darbe dönemi düze
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası açılışında, 'Faşizmin kol gezdiği karanlık yıllarda Şule Yüksel Şenler gençlerimize özgüven aşılamıştır. Üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın acılarını dindirdik. Darbe dönemi düzenlemelerini tarihe gömdük' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası açılışında, “Faşizmin kol gezdiği karanlık yıllarda Şule Yüksel Şenler gençlerimize özgüven aşılamıştır. Üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın acılarını dindirdik. Darbe dönemi düzenlemelerini tarihe gömdük” dedi.