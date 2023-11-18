Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han’ın türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih’te bulunan Sultan 2. Abdülhamid Han’ın türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı duanın ardından türbeden ayrıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman