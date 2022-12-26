Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti
Editör
EditörEditör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti