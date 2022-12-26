- Haberler
- Politika
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.